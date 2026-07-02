Il sogno resta Noa Lang

La Fiorentina valuta la propria situazione per quanto riguarda gli esterni offensivi, reparto interamente da costruire. Luca Koleosho sembrava ormai acquistato, invece i tempi si stanno dilungando parecchio. Così il club viola si guarda intorno e cerca anche altri obiettivi. Con un sogno in particolare.

Il sogno è Noa Lang. Tutte le controindicazioni

La Fiorentina sogna Noa Lang, esterno di proprietà del Napoli appena tornato dal prestito al Galatasaray. Sarebbe l'elemento perfetto da schierare a supporto della punta Kean nel 4-3-3 di Grosso. Il problema è che, al momento, è un sogno e nulla più. Il Corriere dello Sport-Stadio ricorda le problematiche della trattativa (oltre all'ingaggio alto percepito dall'olandese): in questo momento Allegri non lo vuole cedere e pretende di poterlo almeno valutare in ritiro, ma anche se fosse la Fiorentina dovrebbe cambiare fascia di acquisto. Lang è un pezzo pregiato, per lui il Napoli ha speso 28 milioni di euro e il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 22 milioni.

Ma non è certo l'unica opzione

Lang resta al centro dei pensieri viola, per quanto complicato possa essere intavolare una trattativa. Il club può comunque contare su altre opzioni, quali Laurienté e Volpato del Sassuolo (qui c'è lo zampino di Grosso) o Bakayoko del Lipsia. La priorità della Fiorentina è chiara, aggiudicarsi attaccanti di fascia quanto prima per costruire il reparto.