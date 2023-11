Pistocchi: "Loftus-Cheek porta il braccio al corpo per proteggersi, non vuole respingere il pallone. Non era rigore per la Fiorentina"

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi si è espresso sull'episodio del possibile rigore a favore della Fiorentina durante la partita contro il Milan sul tiro di Sottil stoppato da Loftus-Cheek. Queste le sue parole in risposta alla lettura di Cesari (leggi qui):

"Interessante ma a mio modesto parere lettura di Cesari totalmente sbagliata : Loftus è due mt avanti rispetto a Pobega, e il tiro di Sottil è diretto sulla sua figura. Il gesto di protezione-porta il braccio davanti al corpo-è legittimo, consentito dal regolamento, non intenzionale per respingere il pallone, come conferma anche Cesari ( “Loftus ha gli occhi chiusi e la testa girata”) mentre l’atteggiamento di Pobega - mani dietro la schiena- non c’entra niente con la dinamica che porta al contatto prima tra l’addome e poi sul braccio sx di Loftus"