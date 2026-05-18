Martinelli saluta la Sampdoria e i suoi tifosi, ma la sua avventura in blucerchiato potrebbe essere tutt'altro che finita

Con un post su Instagram, Tommaso Martinelli ha voluto ringraziare la Sampdoria e i suoi tifosi per la stagione appena conclusa, con la salvezza raggiunta dai blucerchiati in Serie B.

Avventura conclusa?

In teoria è arrivata al capolinea anche la sua avventura a Genova, con il prestito dalla Fiorentina che si chiuderà nei prossimi giorni e con il portiere che farà ritorno a Firenze.

L'opinione della Samp

Ma la società viola potrebbe presto imbastire una nuova trattativa con la Samp per il rinnovo del prestito, con il club genovese che non ci penserebbe due volte a confermare una delle poche certezze della rosa per il prossimo anno. E anche i tifosi blucerchiati, a leggere dai commenti sotto al post, accoglierebbero con grande piacere la permanenza di Martinelli a Genova.

Futuro

L'incontro tra la Fiorentina e l'entourage del portiere classe 2006 ci sarà una volta conclusa anche la stagione viola. Ma con un De Gea convinto alla permanenza in riva d'Arno, anche il nuovo prestito di Martinelli di avvicina. Lo scrive tuttomercatoweb.com.