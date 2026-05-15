Altro che Fiorentina: Martinez potrebbe diventare il portiere titolare dell'Inter
Sarà un mercato di fuoco sul fronte portieri e chissà che tra le protagonista non possa esserci anche la Fiorentina, tutt'ora indecisa sul da farsi per quanto riguarda David De Gea. Tra i nomi fatti in ottica viola c'era anche quello di Josep Martinez, fresco vincitore della Coppa Italia con l'Inter.
Ben altri piani
Per Martinez, però, potrebbe profilarsi uno scenario molto più allettante. Con Sommer ormai in uscita, infatti, l'Inter potrebbe decidere di puntare proprio su di lui come titolare, escludendo quindi la pista che porta Vicario. L'idea - riporta Tuttosport - sarebbe quella di tenere Martinez come titolare e di prendere Provedel come riserva, vista la volontà della Lazio di dare fiducia al giovane Motta.
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