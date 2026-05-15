Van der Sar: "De Gea è stato per tanto il migliore allo United. Ci ho parlato, bello abbia avuto una chance a Firenze"
De Gea. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex portiere di Juventus e Manchester United Edwin Van der Sar, ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport anche del portiere viola David De Gea.
Le parole di Van der Sar
“De Gea per diverse stagioni è stato il giocatore dell’anno del Manchester United, è un portiere eccezionale e ha vinto diversi trofei. Compresa l’Europa League 2017 contro il “nostro” Ajax”.
Su De Gea
"Ho parlato con De Gea quando ha lasciato Manchester e sono contento che abbia avuto una chance in Italia con una bella società come la Fiorentina".
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