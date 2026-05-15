Van der Sar: "De Gea è stato per tanto il migliore allo United. Ci ho parlato, bello abbia avuto una chance a Firenze"

L'ex portiere di Juventus e Manchester United Edwin Van der Sar, ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport anche del portiere viola David De Gea.

Le parole di Van der Sar

“De Gea per diverse stagioni è stato il giocatore dell’anno del Manchester United, è un portiere eccezionale e ha vinto diversi trofei. Compresa l’Europa League 2017 contro il “nostro” Ajax”.

Su De Gea

"Ho parlato con De Gea quando ha lasciato Manchester e sono contento che abbia avuto una chance in Italia con una bella società come la Fiorentina".