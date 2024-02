La Fiorentina fa tris anche con il prossimo arbitro. Un rigore decisivo per i viola, mentre l'Empoli è al palo con lui

La partita tra Empoli e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretto da Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

I precedenti con la Fiorentina

Sono otto i precedenti suoi con i viola e lo score è di: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Quest'anno i gigliati lo hanno già incrociato due volte e così faranno tris domenica (così come con Chiffi stasera): Fiorentina-Atalanta 3-2 e Fiorentina-Udinese 2-2 (pareggio su rigore trasformato da Nzola). L'ultimo KO è stato contro il Bologna in casa (1-2) la scorsa stagione.

I precedenti con l'Empoli

L'Empoli in Serie A con lui non ha mai vinto: su sei partite, si sono verificati due pareggi e quattro sconfitte e i pareggi sono stati ottenuti entrambi col Genoa.

Statistiche stagionali in A

Nel corso di questa stagione, Pairetto ha diretto sette partite in Serie A, assegnando cinque rigori (di cui uno come già detto alla Fiorentina) e zero espulsi.