Guberti lascia la Fiorentina: “Si chiude il mio percorso a Firenze, vissute emozioni autentiche”. E ora l’Under 17…

L’ex calciatore e oggi allenatore Stefano Guberti lascia la Fiorentina: adesso l’Under 17 viola avrà una nuova guida in panchina, dopo due stagioni con l’ex centrocampista al timone. Il tecnico classe '84 ha salutato su Instagram la Fiorentina e i suoi ragazzi.

‘I ragazzi mi hanno insegnato molte cose’

“Si chiude il mio percorso con la Fiorentina. Ringrazio la società per l’opportunità e tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza. Un grazie speciale allo staff e ai ragazzi: insieme abbiamo vissuto emozioni autentiche. Sono stati loro a insegnarmi molte cose, che porterò sempre con me”.

‘Lascio Firenze con bagaglio più ricco’

“Spero che il lavoro svolto e i consigli condivisi possano essere utili nel loro percorso e che possano togliersi tutte le soddisfazioni che meritano. Lascio Firenze con un bagaglio umano e professionale ancora più ricco, desideroso di proseguire il mio percorso di crescita. Grazie di cuore”.