Guberti: "Questi ragazzi mi hanno dato una lezione importante e mi hanno fatto riscoprire il brivido del campo. Non li dimenticherò mai"

L'allenatore della Fiorentina under 17 Stefano Guberti ha parlato ai canali ufficiali del club a margine della vittoria per 3-1 sul Genoa, che purtroppo non è bastata per conquistare la semifinale scudetto: “Il calcio è questo, se guardiamo le due partite avremmo meritato noi di passare ampiamente. Il Genoa è stato bravo e fortunato nel portare gli episodi dalla sua parte, oggi hanno segnato sull'unico tiro in porta mentre noi abbiamo avuto varie occasioni per fare il quarto e quinto gol”.

“Non dimenticherò mai questi ragazzi”

Mi dispiace per i ragazzi ma faccio loro i complimenti, hanno condotto una stagione straordinaria e sono cresciuti tanto, che è la cosa più importante. Andando avanti capiranno sempre di più che a certi livelli i dettagli fanno la differenza. Mi porto dentro un sacco di cose, dopo due anni col gruppo 2008 questi ragazzi del 2009 mi hanno fatto risentire dei brividi che ultimamente avevo perso. Negli ultimi anni di carriera ho fatto degli errori e non ho avuto pazienza con i giovani quando sbagliavano, invece adesso ho capito che i ragazzi devono avere l'opportunità di sbagliare. Non dimenticherò mai i calciatori che ho allenato alla Fiorentina, mi hanno lasciato qualcosa che non si può descrivere a parole".