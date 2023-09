Sette gol subiti in tre partite di campionato, la difesa della Fiorentina non ha cominciato per niente bene la stagione da questo punto di vista.

"Qualcosa là dietro abbiamo sbagliato - ha detto in proposito il capitano viola, Cristiano Biraghi - e questo è fuori discussione. Chi è rimasto a Firenze in questi giorni però ha lavorato sodo per rimediare, per cui dovremo prendere meno gol già a partire dalla prossima gara".

Biraghi promuove anche gli acquisti operati dalla dirigenza durante l'estate: “La società ha fatto grandi sforzi sul mercato, arrivando a prendere i giocatori che aveva richiesto l’allenatore. Fare meglio rispetto alla scorsa stagione è il nostro obiettivo anche se non sarà facile”.