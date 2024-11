Non c'è spazio per Kayode nell'amichevole tra Italia e Ucraina U21. Pareggio per gli azzurrini di Nunziata

Prima Fabbian, poi il solito Pio Esposito. Nel mezzo un gol di Kvasnytsia. Il primo tempo di Italia-Ucraina al Picco di La Spezia è stato un saliscendi di emozioni. A trovare il pareggio finale è stato Kranopir nel finale, con l'amichevole che è finita 2-2.

Non c'è stato spazio per Michael Kayode, unico giocatore viola convocato per il match, che non è subentrato nella girandola di cambi effettuati da mister Nunziata durante il match.