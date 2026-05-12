Polverosi: "Comuzzo non ha avuto un calo, ma un crollo. Paratici? Ha un problema più grande di tutti gli altri"

Alberto Polverosi, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha commentato a Lady Radio le ultime notizie sul mondo viola, intervenendo anche su alcuni singoli.

Il lavoro di Paratici

“A me non interessa chi va via, ma chi arriva al suo posto. Se al posto di Vanoli viene De Rossi, magari alla piazza può piacere di più. Ma se mettiamo a confronto i campionati non so chi ha fatto meglio. Paratici avrà da fare un super lavoro quest'estate. E poi si parte già con 25 milioni spesi per Fabbian e Brescianini, due giocatori che non ti hanno dato nulla quest'anno”.

Sui singoli

“Ma il vero problema di Paratici non è la scelta di un giocatore o dell'altro, ma quella di un'impostazione, di una linea. Da questa stagione puoi salvare qualcuno, ma poi ci sono tantissimi ‘se’. Ci sono giocatori che devi valutare anche sulle stagioni precedenti. Comuzzo? Ha già giocato diverse stagioni in Serie A. Solo la Fiorentina lo conosce veramente e può capire il da farsi. Se è forte, se ha bisogno di giocare, se ha bisogno di un sostegno… Lui è quello che ha fatto il passo indietro più marcato. Il suo non è stato un calo, è stato un crollo. Non credo però la Fiorentina lo voglia vendere".