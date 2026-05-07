"Paratici punterà sui giovani. Comuzzo? Ha commesso troppi errori, si può lasciare andare"

L'ex calciatore della Fiorentina Michele Serena è intervenuto durante la trasmissione Il Pentasport di Radio Bruno, durante il quale ha commentato il lavoro fatto da Vanoli e la poca presenza di giovani nel nostro campionato.

Giovani al centro

"Negli altri campionati se uno ha 20 anni ed è buono gioca titolare, non capisco perché non succeda in Serie A- ha detto Serena - Il Como ha acquistato giovani bravi ed ha fatto un grande mercato. Paratici secondo me organizzerà la squadra su questo modello, attorno a giovani interessanti. Comuzzo? “Ha commesso troppi errori, ma ha ancora ampi margini di crescita. Ha bisogno di giocare con continuità; o la società ci crede o per 30 milioni si può lasciare andare”.

Il prossimo allenatore

Serena ha poi continuato commentando le voci sul futuro allenatore viola: “Chivu in due anni di esperienza ha già vinto lo Scudetto. L'importante non è prendere un allenatore esperto, ma uno che condivida il progetto con la società. Secondo me, potrebbe essere anche Vanoli stesso il prossimo allenatore viola. Quando è arrivato, gli hanno chiesto di salvare la Fiorentina, e lui l'ha fatto”.