Amoruso: "Difficile impostare il futuro della Fiorentina: ci sono i disastri dell'ultimo mercato da riparare. Una stagione folle"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “In futuro mi aspetto alcuni cambiamenti. Però ci sono dei limiti. La società non può cambiare tutti i giocatori: molti rientreranno dai prestiti, in più partiranno molti soldi coi riscatti di Brescianini e Fabbian. In futuro mi aspetto un centravanti e un esterno di livello, mentre il centrocampo sarà molto simile a quello attuale. Guardando la situazione nel complesso, non è affatto facile da gestire”.

“A Roma una Fiorentina folle. Stagione che ha dell'incredibile”

Sulla netta sconfitta a Roma: “Ho in mente solo una parola: follia. Vale per tutta la stagione, perché i tifosi della Fiorentina si sono dovuti ritrovare a vedere errori e figuracce di ogni tipo. In ogni caso, la peggiore versione della stagione è andata in scena a Roma. La Fiorentina non ha messo un minimo di attenzione e infatti ha subito un passivo molto pesante”.

“Difficilissimo organizzare il futuro. Il mercato…”

Sul passato: “Ormai è difficilissimo organizzare il futuro del club. Da dove nasce? Pioli ha impostato un mercato assurdo, poi è susseguita una situazione spiacevole nello spogliatoio. Incredibile come la squadra sia stata costruita senza esterni e con 90 milioni. Il mercato dell'estate scorsa ha dell'incredibile. Adesso è stimolante provare a lavorare con questo materiale, per rivoluzionare. La conoscenza calcistica di Paratici può aiutare”.