L'obiettivo è recuperarli tutti. La formula ripetuta dello "scopo precauzionale"

Non solo notizie positive per la Fiorentina. La serata dell'esordio in Coppa Italia porta con sé anche tre infortuni, tre giocatori che dovranno essere tenuti sott'occhio ora che si avvicina anche l'avvio del campionato.

I tre sotto esame

Alex Jimenez, Arthur Atta e Joao Mario, sono questi i giocatori alle prese con problemi fisici. Tra l'altro lo spagnolo e il portoghese rischiano per assurdo di lasciare sguarnita la fascia destra con eventuale ‘recupero’ di un certo Dodô che è fuori dai progetti tecnici ed è stato messo sul mercato da tempo.

Moderato ottimismo

Per tutt'e tre però Fabio Grosso ha lasciato trasparire un moderato ottimismo. La formula più utilizzata per tutta la serata è stata sempre la stessa: tenuti fuori o usciti “a scopo precauzionale”.

Quello che forse preoccupa un po' di più è Atta, che si era fermato per qualche giorno anche in precedenza alla gara e che quindi ha avuto una sorta di ricaduta.