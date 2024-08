Mareggini: "Non capisco la scelta di non dare più fiducia a Terracciano, il posto se lo è sempre meritato. De Gea? Ha voglia di riscatto"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio Bruno del possibile avvicendamento in porta in casa viola. Queste le sue parole: "Sono sorpreso dalla decisione presa sul portiere gigliato. Perché confermare Terracciano a fine stagione e adesso non avere più questa certezza? Se lo è meritato di essere titolare.

Palladino vuole uno che sappia giocare con i piedi, ma poi serve un portiere che sappia parare. Martinelli ha le carte in regola per essere protagonista in una serie minore. Deve giocare per consacrarsi. De Gea? Ha avuto infortuni importanti di recente, per questo la sua voglia di riscatto è tanta".