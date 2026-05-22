Palladino: "Sarebbe stato paradossale perderla, eravamo sotto con mezzo tiro in porta della Fiorentina"

Il commento a Dazn di Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, al ritorno da ex al Franchi:

"Da quando sono arrivato abbiamo tutti insieme riacceso lo spirito dell'Atalanta, che è nel sangue di questi ragazzi e di questa società. Abbiamo iniziato una cavalcata e riportato l'Atalanta dove merita, in Europa. Siamo tutti molto orgogliosi, la stagione poteva essere complicata ma dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto.

Sarebbe stato paradossale perdere questa partita, è stato giusto averla ripresa, dopo un ottimo primo tempo. Era incredibile trovarsi sotto 1-0 con mezzo tiro in porta e poi i ragazzi sono stati bravi, con grande professionalità e da grandi uomini".