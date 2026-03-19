Ferrari: "Sappiamo quanto sia difficile proseguire in Europa, la formazione di oggi va in campo per dare il massimo. Abbiamo fatto tanti progressi in questi mesi"
Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Rakow: "Abbiamo avuto due passi diversi: uno fino a gennaio, e un altro con l'anno nuovo. E abbiamo fatto progressi, soprattutto nella gestione e nella preparazione alle gare. Però abbiamo visto com'è facile cadere e quindi dobbiamo restare concentrati su ogni singola partita".
Sulla formazione con Kean subito titolare
Ferrari ha dichiarato: "Questa è una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti. Ci dà l’opportunità di liberarci un po’ dai pensieri del campionato, che in questa stagione sono tanti. È un’ottima occasione che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Ogni formazione scende in campo per dare il massimo e stasera non sarà diverso. Sappiamo quanto sia difficile proseguire in Europa, quindi nulla è scontato."
Il ricordo del dirigente Joe Barone
E, a due anni dalla scomparsa di Joe Barone, Ferrari lo ricorda così:
"A nome della famiglia Commisso, ricordiamo una persona che ha lasciato un ricordo enorme in tutti noi. Rocco ha messo i soldi per il Viola Park, Joe la forza per costruirlo. Per lo sport è stato qualcuno che ha lasciato un segno, non ci lascerà mai. Rimane sempre con noi".