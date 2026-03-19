Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Rakow: "Abbiamo avuto due passi diversi: uno fino a gennaio, e un altro con l'anno nuovo. E abbiamo fatto progressi, soprattutto nella gestione e nella preparazione alle gare. Però abbiamo visto com'è facile cadere e quindi dobbiamo restare concentrati su ogni singola partita".

Sulla formazione con Kean subito titolare

Ferrari ha dichiarato: "Questa è una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti. Ci dà l’opportunità di liberarci un po’ dai pensieri del campionato, che in questa stagione sono tanti. È un’ottima occasione che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Ogni formazione scende in campo per dare il massimo e stasera non sarà diverso. Sappiamo quanto sia difficile proseguire in Europa, quindi nulla è scontato."

Il ricordo del dirigente Joe Barone

E, a due anni dalla scomparsa di Joe Barone, Ferrari lo ricorda così:

"A nome della famiglia Commisso, ricordiamo una persona che ha lasciato un ricordo enorme in tutti noi. Rocco ha messo i soldi per il Viola Park, Joe la forza per costruirlo. Per lo sport è stato qualcuno che ha lasciato un segno, non ci lascerà mai. Rimane sempre con noi".