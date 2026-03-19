La Fiorentina si fa raggiungere dalla Pistoiese, ma è perfetta ai rigori e stacca il pass per la semifinale del Torneo di Viareggio

Sono serviti di nuovo i rigori alla Fiorentina per passare il turno e accedere, in questo caso, alla semifinale del Torneo di Viareggio. Dopo il vantaggio alla mezz'ora del primo tempo firmato Melani, nella ripresa la Fiorentina ha avuto varie occasioni per raddoppiare. Al 48' Bianchini ha spaccato la traversa con una conclusione dal limite dell'area sugli sviluppi di corner, al 63' Boskovic tutto solo sul cross di Cianciulli non ha trovato la porta di testa da due passi. Dopo tanti gol sbagliati, dunque, per i viola è arrivata la beffa: all'83' Lorenzi ha portato palla di forza nell'area locale e con un sinistro nell'angolino non ha dato scampo a Dolfi, fissando l'1-1 e prolungando la partita ai tiri di rigore.

La lotteria dei rigori

Ai tiri di rigore la Fiorentina s'è imposta, risultando perfetta dal dischetto. Tutti in gol Cianciulli, Boskovic e Clarizia, mentre per la Pistoiese hanno sbagliato Palumbo, che ha colpito la traversa facendo il cucchiaio, Gallucci, ipnotizzato da Dolfi, e Firenzuoli, la cui conclusione è finita sopra la traversa ponendo fine alla sfida e regalando la semifinale alla Fiorentina.

Il tabellino

FIORENTINA-PISTOIESE 1-1 (4-2 d.t.r.)

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi, Colaciuri, Giusto, Melani, Boskovic, Cianciulli, Beldenti, Mataran, Bianchini, Pietropaolo, Ikenna. A disp.: Durante, Fattori, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Pinzani, Corduneanu, Magalotti, Abrignani, Giannoni, Guidorizzi. All.: Marco Capparella.

PISTOIESE: Bini, Vas, Frediani, Firenzuoli, Spinicci, Cassisa, Lorenzi, Colzi, Palandri, Selvi, J. Vannacci. A disp.: Mazzotta, Paganelli, Gallucci, G. Vannacci, Palumbo, Di Sessa, Bruni, Fiorentini. All.: Riccardo Agostiniani.

ARBITRO: Anello di Piombino coad. da Calise di Piombino e Freschi di Pisa.

RETI: 31' Melani, 82' Lorenzi.

NOTE: Sequenza dei rigori: J. Vannacci gol, Cianciulli gol, Palumbo traversa, Boskovic gol, Gallucci parato, Clarizia gol, Firenzuoli alto.