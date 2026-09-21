Bucciantini: “Fiorentina-Napoli? Le statistiche evidenziano gli sprechi dei viola"

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Sky, ha analizzato Fiorentina-Napoli respingendo l’idea di una vittoria mancata da parte degli azzurri. “Non capisco chi dice che il Napoli doveva vincere. Poteva, ma non doveva”, ha spiegato l’opinionista, sottolineando l’equilibrio della sfida.

Gli sprechi della Fiorentina

Secondo Bucciantini, infatti, “il Napoli di Allegri non ha fatto più della Fiorentina” e anche le statistiche evidenziano soprattutto gli sprechi della squadra viola. Nel finale De Gea è stato decisivo con due parate, ma nel primo tempo la Fiorentina aveva colpito anche due traverse".

“Una partita da Napoli attuale”

Per Bucciantini, dunque, il pareggio fotografa correttamente quanto visto in campo: “Il Napoli ha fatto una partita nelle sue possibilità attuali, ma nulla più”. Un giudizio che valorizza soprattutto la prestazione della Fiorentina