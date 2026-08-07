Il punto sul mercato: il giorno di Mastantuono. Domino di centravanti, c'è anche la Fiorentina. Che fare con Fagioli? Due giovani salutano

In casa Fiorentina è appena trascorso uno dei giorni più importanti del calciomercato. È ufficiale, infatti, l’arrivo di Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. Potrebbero esserci delle condizioni, legate al raggiungimento di traguardi europei, per vedere l’argentino all’opera per un’altra stagione a Firenze. Oggi sono arrivate le prime dichiarazioni e il comunicato dei due club.

Mastantuono è ufficialmente viola. In attacco…

Intanto sta partendo un domino di centravanti in Serie A, riguardante anche il club viola. Il Bologna ha manifestato interesse per Roberto Piccoli a titolo definitivo; l’esigenza di liberarsi di Dallinga potrebbe essere risolta dal Genoa, che farà un tentativo. Così la Fiorentina prepara le alternative: il primo obiettivo è sempre Mateo Pellegrino del Parma, la cui richiesta è piuttosto alta. Considerato anche Andrea Pinamonti, per il quale il Sassuolo chiederebbe circa 15 milioni.

Fagioli, ora che fare?

Nicolò Fagioli sarà il sacrificato del mercato viola? Non è detto, anche perché l‘intenzione del club non sarebbe la cessione a priori. Il centrocampista italiano, però, non è incedibile: per offerte allettanti (a 30 milioni di euro o superiori) la Fiorentina si siederebbe al tavolo delle trattative. Intrigano interessi soprattutto dalla Premier League.

Due addii fra i ragazzi viola

Arrivano due cessioni a titolo definitivo nel panorama dei giovani viola. Gabriele Conti e Gianmarco Angiolini non sono più due calciatori viola: sono trasferiti rispettivamente al Perugia e all’Empoli.