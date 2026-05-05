Il nuovo Franchi potrà ospitare concerti e grandi eventi, via i dubbi. La Fiesole in formato mobile

Il cantiere dello stadio Artemio Franchi procede e il nuovo impianto potrà ospitare anche i concerti. Sono stati superati alcuni dubbi che erano stati posti sulla possibilità di organizzare eventi musicali importanti nell'impianto in via d'ammodernamento.

Porzione mobile e sollevabile

A dare la notizia è stata l'assessore allo sport, Letizia Perini: “L'accesso dei mezzi per gli allestimenti dei concerti avverrà nella nuova Fiesole dove è presente una porzione mobile e sollevabile della gradinata e c'è dunque lo spazio”.

Firenze tappa dei principali tour

Perini ha poi detto: “Per Firenze è importante che lo stadio possa tornare a ospitare concerti e grandi eventi e che torni ad essere una tappa dei principali tour negli stadi sia di artisti italiani che internazionali”.

Il funzionamento

Ma come funziona? “C'è un impianto oleodinamico - ha proseguito Perini - composto da due pistoni solleva un gruppo di gradoni, aumentando la dimensione del varco da cui possono passare i mezzi per accedere al campo da gioco”.