"Se ci fosse stato ancora Vlahovic, la Fiorentina avrebbe sconfitto anche la Juve. Nzola? Allo Spezia non giocava certo così"

Il giornalista de La Repubblica Stefano Cappellini è passato dal Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, fra Jack Bonaventura e Vincenzo Italiano:

Bonaventura in Nazionale

“La convocazione in Nazionale non aiuta la gestione delle energie del numero 5, ma credo che Bonaventura saprà gestirsi. Quando non è al meglio la Fiorentina ne risente, così come per Gonzalez. Possono accendere le partite da un momento all'altro”.

Italiano e le punte

E infine: “Sono un grande fan di Italiano, per me ha già dimostrato di saper variare il proprio stile di gioco. Non sono d’accordo con chi afferma che con lui le punte rendono meno. Allo Spezia Nzola giocava in maniera totalmente diversa da come sta facendo adesso. E se ci fosse stato ancora Vlahovic la Fiorentina avrebbe battuto la Juventus senza dubbio”.