Di Gennaro: "Classifica sorprendente per la Fiorentina, mi piace che si punti sui giovani. Nzola? Vi dico perché non va"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto in casa Fiorentina, alla sosta per le Nazionali:

Classifica e i giovani

"I viola forse non sono stati il massimo per continuità, ma la classifica sorride: questo è un rendimento sorprendente. Contentissimo poi di vedere che la Fiorentina e Italiano puntano sui giovani... Kayode un fenomeno”.

Beltran e Nzola

Sugli attaccanti: "In attacco il punto di riferimento dev’essere Beltran... perché la mia sensazione è che Nzola soffra il fatto di essere stato richiesto espressamente dall'allenatore”.

Infine: “Il gol di Bonaventura è di una fattura squisita, la sua leadership a Milano non l'avevo mai vista, è una cosa tutta gigliata. A 34 anni poi. Faccio una battuta poi: che pacchetto che ha dato al Milan con Jovic".