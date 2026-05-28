Finale scudetto Primavera, Fiorentina-Parma: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Tra poco piu di due ore a Primavera della Fiorentina torna in campo per l'ultimo atto della sua stagione: alle ore 20.30, tra le mura amiche del Rocco B. Commisso Viola Park, si giocherà la finale scudetto contro i pari età del Parma. I ragazzi gigliati arrivano alla sfida da favoriti, in quanto vincitori della regular season, ma negli contri diretti contro i Ducali tutto è ancora in parità. Galloppa dovrà fare a meno di Sadotti, infortunatosi nelle scorse settimane, ma potrà contare sulle prestazioni di Balbo e Kouadio, per lunghi tratti della stagione aggregati con la Prima Squadra di Paolo Vanoli. Nessun problema per Braschi, che dovrebbe essere regolarmente schierato al centro dell'attacco.

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