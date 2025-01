Il Corriere dello Sport-Stadio: Folo subito per la riscossa

Il Corriere dello Sport - Stadio mette questa mattina il nuovo acquisto Michael Folorunsho in copertina: “Viola in Folo”, con apertura “Col Toro Folorunsho dall'inizio per riprendere la strada per l'Europa”.

“Viola in Folo”

A pagina 20 si legge l'approfondimento sulla partita di oggi: “Folo subito per la scossa: dopo l'assaggio a Monza, oggi dal 1'. E' il giocatore che Palladino voleva di più". A pagina seguente, la 21, invece il focus si sposta sul mercato con la situazione (ancora non definita del tutto) legata a Luiz Henrique: non si ferma la caccia all'attaccante, per Man il Parma chiede 15 milioni.

Mercato in corso

Infine, sulle altre trattative: per Cristante per ora è stato fatto solo un sondaggio, mentre la partenza di Kayode direzione Brentford è quasi cosa fatta (tant'è che è stato escluso dai convocati di oggi). Per lo scambio Sanabria-Kouame invece siamo sulla buona strada, conclude il Corriere.