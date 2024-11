Brutta tegola per De La Fuente: la Fiorentina Femminile perde per infortunio una delle migliori in mezzo al campo

Per la Fiorentina Femminile non è il miglior momento della stagione. Il pari a Napoli grida ancora vendetta, ma soprattutto per De La Fuente arrivano brutte notizie sul bollettino medico. Si è infortunata Michela Catena, centrocampista viola: per lei frattura scomposta di parte della mano sinistra.

Infortunio per una centrocampista della Fiorentina Femminile

Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che gli esami radiologici effettuati dalla calciatrice Michela Catena, a seguito dell’infortunio avvenuto sabato scorso durante la gara di Napoli, hanno evidenziato una frattura scomposta del II° metacarpo della mano sinistra. L'atleta verrà sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi e successivamente inizierà un programma personalizzato di recupero”.