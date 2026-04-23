E anche Piccoli non sta bene, il particolare inedito sulle condizioni in cui è sceso in campo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centravanti titolare della Fiorentina, Moise Kean, non sta bene da tempo. Ma anche quello di scorta, Roberto Piccoli, non è da meno.
Infitrazioni
E' finito nel mirino dei tifosi viola per le ultime prestazioni ma nessuno sapeva che pure lui è alle prese con un infortunio (risentimento all’adduttore) ma che si è messo comunque a disposizione giocando sotto infiltrazioni.
Tante problematiche mediche
A rivelare questo particolare inedito è stamani il Corriere Fiorentino, che ha sottolineato anche tutte le problematiche dal punto di vista medico che hanno caratterizzato questa parte della stagione.
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