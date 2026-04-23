E anche Piccoli non sta bene, il particolare inedito sulle condizioni in cui è sceso in campo

Il centravanti titolare della Fiorentina, Moise Kean, non sta bene da tempo. Ma anche quello di scorta, Roberto Piccoli, non è da meno.

Infitrazioni

E' finito nel mirino dei tifosi viola per le ultime prestazioni ma nessuno sapeva che pure lui è alle prese con un infortunio (risentimento all’adduttore) ma che si è messo comunque a disposizione giocando sotto infiltrazioni.

Tante problematiche mediche

A rivelare questo particolare inedito è stamani il Corriere Fiorentino, che ha sottolineato anche tutte le problematiche dal punto di vista medico che hanno caratterizzato questa parte della stagione.