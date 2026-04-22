Corriere dello Sport: Kean, Piccoli...o nessuno dei due?

Due pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

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Apertura sul tema allenatore: “Perché Vanoli”. Sottotitolo: “Risalire non era scontato: ha dato identità al gruppo”. In taglio basso: “Per il Sassuolo Dodo, Harrison e Fagioli dal 1’”. Di spalla: “Kean, Piccoli o nessuno dei due?”

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Presente un'intervista: “Giuseppe Rossi: “Gud il mio erede”. Nell'occhiello: ”L’amore per Firenze “Verrò al centenario”.