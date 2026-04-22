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Ci mancava solo Gosens, non c'è pace per la Fiorentina. Ma è Kean che preoccupa di più

Claudio Tirinnanzi /
Robin Gosens
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Dopo la trasferta di Lecce, c'è un altro giocatore della Fiorentina che è finito ai box per infortunio e si tratta di Gosens

L'ultimo infortunato

Sembra davvero non esserci pace per il club viola da questo punto di vista. Il tedesco che è uscito dal campo al 10', ha riportato un risentimento ai flessori della coscia e oggi verrà sottoposto ad accertamenti. Il suo forfait per il match contro il Sassuolo sembra scontato. 

Due migliorano

Nel frattempo Parisi ha postato sui social una foto incoraggiante e quindi potrebbe essere arrivato alla fase finale del suo recupero. Sia lui che Fortini dovrebbero rientrare contro la Roma, il 4 maggio. 

La preoccupazione chiamata Kean

La grande incognita in casa gigliata è però Kean. Fare una previsione con lui è assolutamente impossibile. Certo è che le parole pronunciate dal fratello non sono state di certo positive e aprono un inquietante dubbio in vista di questo finale di stagione. 

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