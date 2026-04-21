Matri: "La storia tra Kean e la Fiorentina è arrivata al capolinea"

A che punto siamo del rapporto tra Fiorentina e Moise Kean? Per l'ex attaccante anche viola, Alessandro Matri, non ci sono dubbi: stiamo parlando di un rapporto finito.

“E' tutto finito!”

“Con tutti questi dubbi che ci sono - ha detto su DAZN - io me ne priverei, a patto ovviamente che portasse soldi da reinvestire. Non sto mettendo in discussione il suo valore, ma credo che sia finito il rapporto tra la Fiorentina e Kean”.

“Trattenerlo controvoglia…”

Matri ha specificato: “Per Kean è sempre una questione di stimoli. E’ un giocatore che ha fatto molto bene l’anno scorso perché era in fiducia. Se ti trovi invece a trattenere un giocatore controvoglia ecco che la situazione cambia radicalmente”.