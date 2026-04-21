Il poker perdente di Kean. La Fiorentina non lo considera un punto fermo e la sua quotazione...

E con la trasferta saltata a Lecce sono quattro le mancate convocazioni per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean (il doppio turno di Conference contro il Crystal Palace, la sfida con la Lazio e appunto quella in Puglia). Uno scenario non proprio incoraggiante per lui: tutta colpa di quella tibia che proprio non ne vuol sapere di guarire.

Non è un punto fermo

Su La Nazione si legge che il club viola non può considerare Moise un punto fermo nello strutturare squadra e gruppo del futuro; il numero delle gare saltate e la prospettiva di una guarigione non facile, stanno già intaccando la valutazione e il mercato che può ruotare attorno al bomber.

Quotazione in ribasso

La sua quotazione adesso appare lontana da quella stabilita con la clausola rescissoria (62 milioni di euro). Il suo prezzo, riporta ancora il quotidiano locale, andrebbe ad assestarsi sui 40 milioni. Su questa tendenza al ribasso pesano il rendimento al di sotto delle aspettative, l’infortunio e il fatto che in questo momento non ci sia una vera e propria corsa ad acquistare il suo cartellino.