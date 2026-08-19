Fortini ha scelto: andrà al Torino. Affare fatto, manca un solo passaggio con la Fiorentina

Il futuro di Niccolò Fortini è finalmente chiaro. E sicuramente non sarà alla Fiorentina, club che ha accettato di buon grado le offerte arrivate per lui. Anche il calciatore ha preso una decisione.

Fortini ha scelto: è del Torino

Il Torino si assicura Fortini: come riporta il giornalista Matteo Moretto su X, il classe 2006 vestirà la maglia granata nella prossima stagione. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.

Prestito con diritto, affare chiuso

Prima di lasciare la Fiorentina, dunque, Fortini allungherà la durata del proprio contratto (attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno). Poi sarà il momento di dirigersi verso Torino per le visite mediche e la firma. Il laterale ha scelto i granata, preferendoli all'offerta dell'Hull City dalla Premier League.