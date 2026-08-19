Il futuro di Fortini si decide adesso. Le offerte soddisfano la Fiorentina, tra Torino e Premier...

La fascia destra della Fiorentina è radicalmente cambiata. D'altronde i nuovi acquisti Alex Jimenez e Joao Mario avevano lasciato presagire a netti movimenti di mercato in uscita. I profili precedenti, infatti, sono pronti a salutare Firenze: se Dodô ha le valigie in mano direzione Nottingham, Niccolò Fortini deve ancora valutare.

Fortini verso l'addio: ma dove?

Le proposte alla Fiorentina sono state fatte e accettate. Come riporta il giornalista Matteo Moretto su X, sono ore decisive per il futuro di Fortini. Il club viola è soddisfatto dalle trattative con Torino e Hull City per un prestito cn diritto di riscatto in entrambi i casi.

Fiorentina soddisfatta dalle proposte, ora…

Spetta al calciatore decidere se tentare una nuova esperienza in Premier League o indossare la maglia granata. La situazione di Fortini, peraltro, si lega a un altro tema in casa Torino ovvero la situazione di Alessio Cacciamani, sul quale c'è l'interesse della Roma.