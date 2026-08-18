Di Marzio: "Hull City su Fortini, ma il ragazzo preferirebbe l'opzione italiana. Si tratta per un prestito con diritto"

Da settimane separati in casa, negli ultimi giorni si sono registrate accelerate nelle pratiche per l'addio alla Fiorentina di Niccolò Fortini: Gianluca Di Marzio dà gli ultimi aggiornamenti in merito.

Sirene inglesi, ma…

Come detto oggi, l'Hull City è molto convinto e ha puntato con decisione l'esterno classe 2006: tuttavia, Fortini non sembra deciso a compiere il prossimo passo della propria carriera in Inghilterra. Servirà ancora del tempo per riflettere, perché il giocatore preferisce l'opzione italiana…

Occhio ai granata

Infatti, anche il Torino sta monitorando Fortini, che potrebbe dunque fare la stessa tratta di Comuzzo: sarebbe questa l'opzione preferita dall'esterno, che prende tempo anche in attesa di una proposta ufficiale del club di Cairo. L'interesse granata è concreto, e la dirigenza sta preparando l'offerta per il prestito con diritto di riscatto: situazione in continua evoluzione. Sembra che l'addio di Fortini, ormai, sia più vicino che mai.