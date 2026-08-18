Moretto: "Due club su Fortini, nessuno è in pole. Il ragazzo riflette sulla destinazione migliore"

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione che riguarda Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina che nelle ultime ore ha ricevuto nuovi interessamenti dalla Premier League.

La situazione

Su di lui ci sarebbero Hull City e Torino. La Fiorentina è stata chiara: è sul mercato e non se ne va per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

Le parole di Moretto

“Su Fortini ci sono Hull City e Torino. Nessuna delle due squadre al momento è davanti all'altra nelle trattative. Il ragazzo sta riflettendo in base alla proposta e in base ai progetti che gli sono stati presentati. Sarà un nome da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato".