Fortini, si apre la strada per portarlo in Inghilterra e ai soldi richiesti dalla Fiorentina

L’Hull City avanza per Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina, lo si legge stamani su Gianlucadimarzio.com. La formula sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Contratto in scadenza

Il club inglese punta il classe 2006 che ha il suo contratto in scadenza coi viola nel giugno 2027 e che non ha la volontà di rinnovarlo. Il buon esito della trattativa dipende dalla volontà del calciatore, che deve aprire alla destinazione.

Soldi inglesi

Questo è un tipo di mercato sicuramente ricco; tradotto, con la cessione all'Hull City ci sarebbe per la Fiorentina la possibilità di arrivare a prendere quanto sperato fin dall'inizio (almeno 10 milioni di euro). Una cifra ovviamente superiorie rispetto a quanto è arrivato a offrire il Torino (fermo a cinque milioni).