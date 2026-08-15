Fortini libera Thorstvedt: Lo aspetta un contratto fino al 2031. Ma in Emilia c'è un certo fastidio
Niccolò Fortini mercato ce l'ha, ma continua a non essere quello sperato dalla Fiorentina.
Il Torino continua a seguirlo, ma i 5 milioni messi sul tavolo dai granata sono lontani dalla richiesta viola (10 milioni). Una valutazione comunicata anche al Sassuolo e che può diventare decisiva nell’operazione Thorstvedt. Inserendo il classe 2006 nell’affare, infatti, ai viola potrebbe bastare un conguaglio nell’ordine dei 2 milioni.
Fastidio
Ed è proprio quella del norvegese la trattativa destinata ad accendersi. Da Reggio Emilia filtra un certo fastidio per il protrarsi della vicenda, si legge su La Nazione, ma la strada appare tracciata da settimane.
Fumata bianca
Il giocatore ha già trovato l’intesa con la Fiorentina, dove lo aspetta un contratto fino al 2031. L’affare si è trasformato in un piccolo tormentone estivo, ma la fiducia sulla fumata bianca rimane.