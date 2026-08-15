Arriva un esterno offensivo in casa viola. Bakayoko piace ancora e poi...
Johan Bakayoko
La Fiorentina è ancora molto attiva in fase di mercato.
Verrà preso anche un esterno offensivo in questi giorni che mancano alla conclusione della sessione.
Bakayoko
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio piace sempre nel ruolo Johan Bakayoko del Lipsia, che però deve convincersi a cederlo.
Cancellieri
Da non scartare il nome di Matteo Cancellieri, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027.
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