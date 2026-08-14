Mica è finita qui... In arrivo altri colpi di mercato della Fiorentina: ecco quanti e in quali ruoli

La conferenza stampa di ieri pre esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento ha portato anche alcune notizie di mercato in casa Fiorentina. Grosso si aspetta infatti altri colpi dopo l'ufficialità di Pellegrino, nono acquisto viola.

I reparti da rinforzare

I rinforzi sono attesi in tutti i reparti come scrive La Nazione, difesa compresa. Paratici sta pensando di forzare per un terzino sinistro per rinforzare le fasce. Ma il vero colpo sarà in attacco, con la Fiorentina a lavoro per regalare l'ennesimo nome di spessore sulla sinistra.

Gli altri

In mezzo l'attesa è per Thorstvedt, mentre sempre in attacco è possibile che la Fiorentina cerchi un vice Mastantuono per completare il reparto. C'è ancora lavoro per Paratici e Goretti.