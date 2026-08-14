Paratici pronto ad accontentare Grosso: assalto a Thorstvedt. Ecco l'offerta viola (con contropartita)
Si avvicina la chiusura dell'affare tra Fiorentina e Sassuolo per l'arrivo in viola di Kristian Thorstvedt. Paratici vuole accontentare Grosso e portare a Firenze uno dei suoi pupilli in neroverde.
Assalto finale
Come scrive La Nazione questi sono i giorni dell'assalto decisivo. L'offerta della Fiorentina comprende il cartellino di Niccolò Fortini più un paio di milioni di euro, con il terzino viola seguito però anche dal Torino.
C'è fiducia
C'è comunque fiducia da entrambe le parti di arrivare a dama nelle prossime ore. Thorstvedt non rimarrà a Sassuolo, vista anche la sua ferma volontà di non rinnovare.
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