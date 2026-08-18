Le riflessioni, il possibile rinnovo e il retroscena dalla Premier: il punto della situazione su Fortini

Arrivano aggiornamenti su uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Fiorentina, che è Niccolò Fortini.

Le cifre

Dalla Premier League in queste ore è arrivata un'offerta dall'Hull City, che lo ha richiesto in prestito con diritto di riscatto. La valutazione del riscatto è quella che ha dato la Fiorentina del giocatore, che rimane sempre intorno ai 10 milioni di euro (dall'Inghilterra parlano di 9 milioni).

Le riflessioni

Il ragazzo continua a riflettere sul da farsi, ma nel caso in cui accettasse la proposta inglese, il terzino classe 2006 dovrà passare prima in società a Firenze per allungare di un anno il suo contratto.

Il retroscena

Emerge inoltre il retroscena di un altro approccio che era arrivato per lui dall'Inghilterra. Fortini aveva avuto già la possibilità di trasferirsi in Premier con l'interesse del Bournemouth, che però ha deciso alla fine di non affondare il colpo