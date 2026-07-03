​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson, è quasi addio

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra inevitabilmente sulle tante trattative che Fabio Paratici e la Fiorentina stanno portando avanti. 

Prima pagina

E' quasi addio" scrive il Corriere in copertina riferendosi ad Albert Gudmondsson. Il quotidiano continua continua poi con il gioco di parole “Gudbye. L'islandese non rientra nei piani di Grosso". 

Pagina 24

Nelle pagine interne ancora spazio alle trattative a tinte viola: “Mercato libero. Da Koleosho a Lang, Commisso ha dato il verde a Paratici”. In taglio basso l'approfondimento su Gudmundsson: “15-20 milioni per Gud, piace in Premier”. 

Notizie correlate
💬 Commenti