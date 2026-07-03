Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson, è quasi addio
L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra inevitabilmente sulle tante trattative che Fabio Paratici e la Fiorentina stanno portando avanti.
Prima pagina
“E' quasi addio" scrive il Corriere in copertina riferendosi ad Albert Gudmondsson. Il quotidiano continua continua poi con il gioco di parole “Gudbye. L'islandese non rientra nei piani di Grosso".
Pagina 24
Nelle pagine interne ancora spazio alle trattative a tinte viola: “Mercato libero. Da Koleosho a Lang, Commisso ha dato il verde a Paratici”. In taglio basso l'approfondimento su Gudmundsson: “15-20 milioni per Gud, piace in Premier”.
💬 Commenti