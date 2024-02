E Pioli si gode Jovic: "È un giocatore decisivo, lo sprono tantissimo perché credo nelle sue qualità"

A DAZN, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato la prestazione contro il Frosinone del match winner di giornata, l'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Queste le sue parole:

“È un giocatore decisivo. Non sta avendo tantissimo minutaggio ma lo sfrutta per aiutare la squadra. Lo sprono tantissimo, credo nelle sue qualità. Ma non è solo merito di Luka. Abbiamo cominciato così così, poi siamo cresciuti, non abbiamo concesso tanto. Poi siamo andati sotto ma dal punto di vista caratteriale non abbiamo mollato”