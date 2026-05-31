Il Besiktas smentisce l'arrivo di Glasner, ma i tifosi sono convinti: "Arriverà Palladino"

Strano caso quello che ha coinvolto il Besiktas, squadra turca: in questa curiosa storia di mercato c'entra anche l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

La smentita turca

Proprio lui che, dopo l'ultima giornata di campionato, si era velatamente riproposto anche per la panchina della Fiorentina, sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo al Besiktas. O almeno, così dicono i tifosi dopo aver letto il comunicato ufficiale della squadra turca, redatto per smentire ogni voce che vedeva l'arrivo di Glasner - attuale allenatore del Crystal Palace, ma anche lui ai saluti - sulla panchina del club.

"Dal nostro Club un chiarimento: Le notizie apparse su stampa scritta e audiovisiva nonché sui media digitali, secondo le quali si starebbe intrattenendo una trattativa con Oliver Glasner per l'incarico di allenatore della nostra Prima Squadra di Calcio e si sarebbe raggiunto un accordo di principio, sono del tutto infondate. Chiediamo con particolare insistenza di non dare credito a queste notizie e a quelle simili, fabbricate ad arte da una scrivania", si legge sui canali ufficiali del Besiktas.

I tifosi hanno scelto

Proprio sotto il post pubblicato su X si possono leggere svariati commenti dei tifosi turchi, che dicono che questo comunicato sia un segnale dell'arrivo di Palladino, rimasto libero - manca solo l'ufficialità - dopo l'esperienza all'Atalanta.

“Speriamo che arrivi Palladino - scrive un tifoso -, ha fatto vedere belle cose con l'Atalanta in Champions e in campionato, ha uno stile di gioco molto offensivo e ci serve questo”. “Palladino è un grande allenatore, dopo che se ne è andato le sue squadre hanno sempre fatto fatica - commenta un altro -, e poi fa giocare bene i suoi giocatori. Un giovane allenatore con potenziale: mi piace il calcio che propone”.