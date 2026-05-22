Palladino: "Il mio percorso a Firenze non è finito e mi auguro un giorno di ritornare"

L'ex allenatore della Fiorentina, ora tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha detto alcune parole al miele nei confronti di Firenze al termine della gara.

“Ho dato tutto a Firenze, i risultati si sono visti e credo di essere stato apprezzato dai ragazzi che avevo che ho salutato tutti stasera. Sono andato via perché avevo visioni completamente differenti rispetto alla vecchia dirigenza. Mi piace però pensare che non sia finita qui e di poter tornare perché non avevo finito il percorso”.

E poi: “Quella frase che ho detto sui 65 punti (pubblicata in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ndr) è stata un po’ strumentalizzata. 65 punti sono tanti, ma non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, bensì che era un valore aggiunto. Solo che c'è chi ha voluto strumentalizzare il tutto".