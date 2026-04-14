FOTO FN: Cento anni come la Fiorentina, un omaggio speciale in campo per Roberto
Cento anni, esattamente come la Fiorentina. Roberto, grande tifoso viola, ha ricevuto in campo, prima dell'inizio del match contro la Lazio, un omaggio speciale da parte del club.
Nome e numero
Una maglia personalizzata quella che gli è stata data, con il nome Roberto stampato sopra e un numero tondo, il cento, che non ha bisogno di spiegazioni.
Applausi del Franchi
Roberto ha ricevuto anche gli applausi del pubblico presente al Franchi per questo traguardo, invidiabile, raggiunto.
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