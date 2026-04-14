FOTO FN: Cento anni come la Fiorentina, un omaggio speciale in campo per Roberto

Cento anni, esattamente come la Fiorentina. Roberto, grande tifoso viola, ha ricevuto in campo, prima dell'inizio del match contro la Lazio, un omaggio speciale da parte del club.

Nome e numero

Una maglia personalizzata quella che gli è stata data, con il nome Roberto stampato sopra e un numero tondo, il cento, che non ha bisogno di spiegazioni.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Applausi del Franchi

Roberto ha ricevuto anche gli applausi del pubblico presente al Franchi per questo traguardo, invidiabile, raggiunto.