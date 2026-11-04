La Fiorentina dice addio ad un campione d'Italia: si è spento a 88 anni

Grave lutto nel mondo della Fiorentina: nelle scorse ore è scomparso, all'età di 88 anni, Bernardo Rogora, ex difensore viola e componente della rosa che vinse lo scudetto nel 1969.

Addio ad un campione d'Italia

Rogora ha vestito la maglia gigliata per ben cinque stagioni, dal 1965 al 1970, giocando come terzino destro e collezionando in totale 173 presenze e 5 gol.

Altri due trofei in viola

Rogora in viola aveva conquistato anche la Coppa Italia nel 1965-1966 e la Mitropa Cup nel 1966. Dopo l'esperienza in viola, chiuse la carriera giocando con Brescia e Salernitana.