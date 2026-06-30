Solomon, non è ancora finita: le condizioni fissate dalla Fiorentina per il riscatto
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fioentinanews.com
Costretto a lavorare su più fronti e su più reparti vista la necessità di rivoluzione, almeno parziale, della rosa della Fiorentina Paratici continua a monitorare la situazione per quanto riguarda i tanto famigerati esterni, fondamentali per il 4-3-3 di Fabio Grosso.
Solomon, non è ancora finita
In tal senso - riporta il Corriere dello Sport - il nome più quotato continua a essere quello di Koleosho, mentre Bakayoko per il momento appare più una suggestione in virtù dei costi piuttosto alti. Da non scartare ancora la pista Solomon: qualora il Tottenham venisse incontro alla Fiorentina, magari dimezzando la cifra del riscatto, Paratici potrebbe anche convincersi a tenerlo.
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