Una pepita d'oro finita nelle mani di Grosso. La Fiorentina ha una macchina perfetta in rosa

Valdepenas è arrivato alla Fiorentina una settimana prima di Mastantuono ma in pochi giorni ha conquistato tutti al Viola Park.

Pronto all'uso

Grosso e il suo staff, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, hanno capito in fretta di avere tra le mani una pepita d'oro già pronta per il nostro calcio nonostante il risicatissimo minutaggio in mezzo ai grandi. Una presenza da titolare in Liga contro l'Alaves e una panchina in Champions League col Manchester City. Xabi Alonso lo ha fatto debuttare a 18 anni da terzino sinistro ma nella squadra B ha giocato spesso da centrale e all'occorrenza può fare pure la mezzala.

Macchina perfetta

Il giocatore spagnolo viene definito una macchina perfetta che eccelle in potenza, velocità e resistenza negli sprint. Inarrestabile in attacco e applicato in fase difensiva, dove sicuramente dovrà ancora crescere. Negli allenamenti sta impressionando per il carattere e il modo in cui si è calato nella nuova realtà. Le prime risposte sono state molto convincenti da parte sua.