Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Nuno Tavares, ma la Lazio chiede tanto. Per la fascia sinistra viola..."

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul proprio canale You Tube dell'interessamento della Fiorentina per Nuno Tavares, terzino in uscita dalla Lazio.

La situazione

"I mal di pancia di Nuno Tavares sono noti ormai da tempo. Prima ci ha provato il Besiktas e adesso ci sta provando anche Farioli, che lo considera un profilo ideale per il Porto. La Lazio valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro. Il Besiktas è il club che finora ha mosso i passi più concreti".

La Fiorentina

“Sullo sfondo resta anche la Fiorentina, che sta valutando diversi profili per la fascia sinistra in giro per l'Europa. C'è stato un sondaggio anche per Tavares, ma al momento la situazione è ferma lì”.